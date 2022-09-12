В Новосибирске молодая мама попала в суд за ложный донос на парня из ревности

Женщина приревновала парня и пошла в полицию Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

31-летняя сибирячка приревновала своего парня и написала на него ложный донос в полицию. Скандал случился после праздника 23 февраля 2022 года.

Приревновав мужчину, сибирячка решила обвинить его в краже смартфона, фитнес-браслета, игровой приставки и 80 тысяч рублей. Девушка приехала в отделение полиции и написала заявление о краже.

- Подсудимая была предупреждена об ответственности за дачу ложных показаний, однако на допросе также подтвердила слова о краже, говорила, якобы хотела вернуть свои вещи. Подсудимая не замужем, одна воспитывает ребенка. Вину признала полностью, в содеянном раскаивается, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

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