«Почта России» прокомментировала ДТП с погибшим водителем Renault в Новосибирской области

В Мошковском районе произошло смертельное ДТП. Фото: АСТ-54.

В Мошковском районе Новосибирской области 65-летний водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением на дороге и столкнулся с грузовиком «Почты России».

Как уточнили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области, в этот момент почтовый грузовик, за рулем которого находился мужчина 1988 года рождения, шел на обгон. Оба автомобиля врезались в дерево. Водитель Renault погиб.

– Мы соболезнуем близким погибшего. Сотрудники Почты России живы, медицинская помощь им не потребовалась, – указано в официальном комментарии компании.

Также в пресс-службе почты отметили, что они сотрудничают с правоохранительными органами для расследования причин происшествия.

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