Собаку нашли в лесу. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирской области живодер повесил собаку на дереве. ЧП произошло недалеко от села Алексеевка. О вопиющем случае рассказали волонтеры.

- Мы увидели пост об этом в соцсетях. Грибники нашли животное, отвязали его с дерева, оттащили подальше в лес. Мы приехали, обнаружили тело, затем отдали на экспертизу, - рассказала КП-Новосибирск Стася, волонтер. – Пока что удалось выяснить, что это была бездомная собака. По словам местных, она лаяла на детей.

Зоозащитница добавила, что они написали заявление в полицию. Волонтеры намерены добиться возбуждения уголовного дела.

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