Новосибирцев возмутил мужчина, проехавший с маленькой девочкой на самокате в потоке машин

На оживленной автодороге в Новосибирске заметили мужчину и девочку на самокате. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске на площади Карла Маркса заметили парня, который ехал вдвоем с маленькой девочкой на электросамокате по проезжей части. Свидетель этой картины сфотографировал нарушителей и выложил снимок в группу «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– Отец года на Маркса прокатил ребенка на самокате по оживленной улице, – подписал снимок очевидец.

Как заметили комментаторы, на заднем плане фотографии видна оградительная сетка. Скорее всего, мужчина не планировал выезжать в центр автодороги, а просто объехал участок ремонта.

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