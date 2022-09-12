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Общество12 сентября 2022 5:30

В Новосибирской области заболеваемость ковидом за неделю выросла на 28,6%

При этом темп прироста новых заболевших снижается
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирской области заболеваемость ковидом за неделю выросла на 28,6%.

В Новосибирской области заболеваемость ковидом за неделю выросла на 28,6%.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 12 сентября, в Роспотребнадзоре Новосибирской области заявили, что в регионе выросла заболеваемость ковидом. Данные озвучили на оперативном совещании в правительстве.

– На минувшей неделе зафиксировали 6044 случая. Это на 28,6% больше, чем на позапрошлой неделе, – уточнила заместитель главы Роспотребнадзора НСО Наталья Ильиных.

При этом, по ее словам, уже третью неделю в области наблюдают снижение темпов заболеваемости коронавирусом.

Известно, что у большинства зараженных ковид протекает с симптомами ОРВИ.

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