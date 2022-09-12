В Новосибирске начали судить таксиста за сбитую девушку на «Плющихинском»

Девушку сбили на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В Новосибирске начали судить 51-летнего водителя такси за сбитую девушку на пешеходном переходе. ДТП случилось вечером 23 марта возле дома по улице Высоцкого, 38/1.
По данным ГИБДД, водитель не успел притормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом, хотя соседний автомобиль остановился заранее. В результате таксист сбил 26-летнюю девушку капотом – та ударилась об лобовое стекло, а затем отлетела на дорогу.
Скорая помощь увезла пострадавшую с тяжелыми травмами: оскольчатым переломом берцовой кости, ключицы и двух ребер.
- Подсудимый признал вину, принес извинения родственникам потерпевшей. Ранее был судим за попытку повреждения имущества, растит двух детей, в том числе малолетнего ребенка. Дело рассматривают в суде, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.
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