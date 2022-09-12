Подрядчики СГК завершили работы на девяти участках теплосетей в Новосибирске

Фото: пресс-служба СГК

Рассказываем, с какими итогами энергетики подошли к приближающемуся началу отопительного сезона, какие именно работы уже завершены и где завершается благоустройство после проведенных капитальных ремонтов и модернизации теплосетей.

Работы закончены на девяти из 20 объектов, на которых идет обновление трубопроводов в 2022 году, сообщила энергокомпания в своем телеграм-канале СГК-Новосибирск 7 сентября. Еще девять будут готовы в сентябре; два - в октябре. На подачу тепла и горячей воды горожанам перекладка трубопроводов не влияет.

Графика: Евгений Прокинов

Подробнее о том, на каких участках еще ведутся работы и каков статус их выполнения, - на портале СГК Онлайн.

В целом в 2022 году СГК ведет работу по двум программам: капитального ремонта (готовность с учетом общестроительных работ - около 90%) и технического перевооружения - с улучшением характеристик (готовность - около 70%). Всего 20 участков общей протяженностью 12 километров.

На подачу тепла и горячей воды работы не повлияют, на всех объектах предусмотрены резервные схемы теплоснабжения.

Благоустройство на нескольких объектах будет завершаться в октябре.

- Мы понимаем беспокойство горожан и общественности по поводу благоустройства на объектах ремонтов, однако на первое место энергетики ставят своевременную подачу тепла в дома жителей и социальные объекты. Поэтому в первую очередь необходимо соблюсти технологию: успеть выполнить все работы «в железе» до наступления отопительного сезона. А затем уже восстановить благоустройство, - отметил на прошлой неделе в разговоре с журналистами директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.