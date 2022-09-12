Пенсионерка из Новосибирской области прошла в шоу «Голос 60+»

Пенсионерка из Новосибирской области прошла слепые прослушивания на Голос 60+. Фото: стоп-кадр 1tv.ru.

В шоу «Голос 60+» прошла жительница Куйбышева в Новосибирской области. 61-летняя Лариса Соловьева рассказала, что, несмотря на пенсионный возраст, у них с мужем семейный бизнес – они шьют шапки. Лариса родилась в большой музыкальной семье, у нее 4 брата и 3 сестры. С самого детства она мечтала стать артистом.

– Поступила в новосибирское культпросвет училище (Новосибирский областной колледж культуры и искусств – прим. ред.) на хоровое отделение, закончила с отличием. Мне все сулили Гнесинку, но в то время я ждала ребенка, и поэтому я выбрала семью. И вот спустя 40 лет я в Москве. Москва меня дождалась, – поделилась своей историей певица.

Жительницу Куйбышева выбрали Ваенга и Малинин. Фото: стоп-кадр 1tv.ru.

На этапе слепых прослушиваний Лариса Соловьева спела казачью народную песню «Ой, да не вечер». На красную кнопку нажали Александр Малинин и Елена Ваенга.

– За два с половиной года меня только напугали. В деревне думала, что я пою, а когда пришла в училище, меня начали поправлять, как надо петь. Я напугалась на целых двадцать лет, – призналась Лариса.

Члены жюри отметили, что по голосу слышно, как она наслаждается тем, что делает. Участница выбрала Елену Ваенгу в качестве наставника, а знаменитая певица вспомнила, как во время учебы ее манеру исполнения тоже пытались исправить.

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