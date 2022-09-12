В центре Новосибирска 22-летний водитель сбил двух пешеходов на переходе и сбежал

В центре Новосибирска 22-летний парень сбил двух молодых людей. Фото: ГИБДД Новосибирска.
В ночь на понедельник, 12 сентября, в Новосибирске 22-летний водитель кроссовера Chery Tiggo сбил двух молодых людей на пешеходном переходе. Как сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска, инцидент произошел около двух часов ночи на Красном проспекте.
Водитель испугался и скрылся с места аварии, но его нашли сотрудники полиции.
Пострадавших – 19-летнюю девушку и 21-летнего парня – увезли в больницу с различными травмами. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.
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