В Новосибирске днем похолодает до +10 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в понедельник, 12 сентября, похолодает до +10 градусов. Об этом сообщили синоптики Западно-сибирского гидрометцентра.

– 12 сентября в первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха – +8…+10 градусов, – обещают метеорологи.

Затем воздух в городе прогреется до +11…+13 градусов. Ветер будет дуть северо-западный. Местами его порывы достигнут 12 метров в секунду. Будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

Специалисты сайта «Яндекс Погода» тоже спрогнозировали + 10 градусов в Новосибирске днём 12 сентября. Ночью, по их данным, в городе похолодает до +2.

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