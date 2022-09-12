Модель из Новосибирска прошлась по подиуму в звездном показе Fendi в Нью-Йорке

Модель из Новосибирска прошлась по подиуму в звездном показе. Фото: st.einberg / Instagram (социальная сеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Новосибирская модель София Стейнберг приняла участие в юбилейном показе итальянского бренда Fendi, посвященному 25-летию выхода сумки Baguette. Она прошлась по подиуму вместе со знаменитыми моделями, в числе которых супермодели Белла Хадид и Линда Евангелиста.

– Спасибо, что позволили мне стать частью этого знакового момента, – написала модель на своей странице в Instagram (социальная сеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Показ в Манхэттен-центре оценивали знаменитости – Ким Кардашьян, Сара Джессика Паркер, Кейт Мосс и другие.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как Софию Стейнберг признали лучшей моделью 2021 года.

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