В Новосибирске мама школьника заявила о вынужденных покупках иголок и лобзиков для уроков труда

Жительница Новосибирска пожаловалась на поборы в школе. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жительница Новосибирска заявила о поборах в школе № 206 на улице Выборной. Об этом она сообщила в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте». Как объяснила мама одного из учеников, поборы в данном случае – это покупка расходников на урок технологии: лобзик, ножницы и иголки.

– А если у родителей нет денег на лобзик? А дальше что? Реагенты покупать на уроки химии, микроскопы на биологию? – задается вопросом возмущенная подписчица.

Как заметили родители в комментариях, расходники на каждого ребенка они всегда покупали сами. По мнению некоторых подписчиков, школа не обязана закупать нитки, ткань, продукты, ножницы, картон и другие материалы для технологии.

– Отдала 1500 за набор для шитья, которым хотя бы ребенку удобно шить. Но в принципе это раз за год, как-то терпимо, – поделилась одна из родительниц в комментариях.

Также нашлись родители учеников из школы № 206. Они заявила о том, что в учебном заведении нет поборов.

– Пятый год учимся, сдаём на то, что решаем вместе с родителями, никакого принуждения от учителей, а уж тем более от директора не исходит, – заметила мама одного из школьников.

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