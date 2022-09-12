Сибирячке отдали деньги за прожженную углями от кальяна одежду

Девушке вернули деньги.

Сибирячке отдали деньги за прожженную одежду в одном из баров. Напомним, что инцидент произошел в одном из баров на улице Карла Маркса. Там на девушку упали угли от кальяна.

- Мне вернули деньги за испорченную одежду, все разрешилось, - рассказала КП-Новосибирск пострадавшая.

Известно, что после случившегося девушка написала претензию. Конфликт удалось быстро решить.

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