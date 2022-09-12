Сибирячке отдали деньги за прожженную углями от кальяна одежду

Девушке вернули деньги.
Сибирячке отдали деньги за прожженную одежду в одном из баров. Напомним, что инцидент произошел в одном из баров на улице Карла Маркса. Там на девушку упали угли от кальяна.
- Мне вернули деньги за испорченную одежду, все разрешилось, - рассказала КП-Новосибирск пострадавшая.
Известно, что после случившегося девушка написала претензию. Конфликт удалось быстро решить.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер