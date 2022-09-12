В Новосибирске на Родниках мусоровоз вывалил мусор на дорогу

В Новосибирске из мусоровоза высыпалась гора мусора. Фото: Инцидент Новосибирск.

В Новосибирске около жилого дома в микрорайоне Родники из мусоровоза вывалился мусор прямо на дорогу. Об этом очевидцы рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

– Когда приехал за мусором, но что-то пошло не так, – сообщили свидетели инцидента.

Как объяснили осведомленные комментаторы, такая ситуация может произойти из-за задымления. В этом случае необходимо открывать машину и высыпать весь собранный мусор.

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