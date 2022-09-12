Новосибирец отобрал у прохожих телефоны и спрятался в Томске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске двое прохожих пострадали от рук вора. Он отобрал у них мобильники. Первый потерпевший обратился в полицию 12 августа. Он пояснил, что незнакомец подошел к нему на улице Дунаевского и попросил позвонить. После этого сделала несколько звонков, отобрал гаджет и убежал. Тогда ущерб составил 20 тысяч рублей.

– По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Дзержинского района. В полиции выяснили, что этого же человека подозревают в краже мобильного телефона. Её он совершил в Дзержинском районе города, – уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого в Томске. Его задержали и на время следствия отправили в СИЗО.

Правоохранители устанавливают причастность сибиряка к другим аналогичным преступлениям.

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