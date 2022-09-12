В Новосибирске водитель Mitsubishi сбил ребенка на самокате возле ТЦ «Балтийский»

В Новосибирске 14-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД Новосибирска.

На Шлюзе в Новосибирске 34-летний водитель Mitsubishi Outlander сбил 14-летнего мальчика на самокате. Инцидент произошел 11 сентября в 16:30, об этом сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Ребенок ехал на самокате по пешеходному переходу без светофора. После ДТП подростка увезли в больницу с травмами.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что водитель Subaru прокатил детей в открытом автолюке.

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