Рассказываем про пробки в Новосибирске 12 сентября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 12 сентября 2022 года: сложно проехать по Троллейной улице. Также движение затруднено по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

Заторы наблюдаются на проезде Энергетиков, улицах Станционной, Широкой, площадях Труда и Райсовета. Затруднено движение по улицам Станиславского, Ватутина и Котовского. Сложно проехать по площади Лыщинского, проспекту Карла Маркса и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу движение затруднено по Никитина, Добролюбова, Бориса Богаткова и Военной.

Уровень пробок на утро 12 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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