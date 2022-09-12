Новосибирец, ограбивший курьера в электричке, и стащивший в гостях мясо гуся, получил три года в колонии строгого режима

Новосибирец получил больше трех лет за кражи и грабеж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 20-летний житель Мошково получил срок за ограбление пассажира последней электрички. Преступление произошло 13 декабря 2020 года на станции «Разъезд Иня».

Пьяный подсудимый с приятелем шли по вагонам поезда до Искитима и решили подсесть к курьеру с термосумкой. Приятель подсудимого попросил у него телефон позвонить, а подсудимый схватил сумку и, угрожая, потребовал разблокировать и отдать телефон. Вдвоем они запугали курьера.

В январе 2021 года подсудимый находился в родном селе Мошково, где в гостях похитил из холодильника мясо гуся, духи и шампунь, а также телефон за 1,5 тысячи рублей. На следующий день зашел к знакомой и украл электроплиту и DVD-плеер с дисками. 20 января подсудимый также украл у пассажира электрички телефон и кольцо.

- 20-летний житель Мошково был ранее судим за кражи, вину признал частично. Суд назначил ему 3 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщила КП- Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

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