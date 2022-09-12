Погода в Новосибирске на 12 сентября 2022 года: похолодание и дожди

Дожди и похолодание придут в Новосибирск
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Погода в Новосибирске на 12 сентября 2022 года огорчит горожан. В город придут похолодание и дожди, сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
- Днем +11...+13 градусов, ночью +6...+8 градусов. Облачно, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду, - сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
«Яндекс. Погода» обещает днем +7...+10 градусов, ночью +3...+6 градусов. Днем малооблачно, утром небольшой дождь. Ветер северо-западный, 3-5 метров в секунду.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер