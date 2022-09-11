В Новосибирской области 931 человек заболел коронавирусом за сутки

За сутки ни один пациент не умер Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирской области врачи выявили 931 заболевшего COVID-19 за сутки, среди них оказались 142 ребенка. Еще 388 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц. Об этом сообщили в оперативном штабе при правительстве Новосибирской области.

- Летальных случаев не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 709 человек. В отделениях реанимации находятся 40 человек. На ИВЛ – 7 пациентов, - прокомментировали в оперштабе.

Всего в инфекционные госпитали Новосибирской области госпитализированы 654 пациента, в том числе 51 ребенок с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.

Всего с начала пандемии в Новосибирской области было сделано 5 279 993 тестов на коронавирус.

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