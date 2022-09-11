Новосибирцы оценили форму чирлидерш ХК «Сибирь», которую окрестили новой

Чирлидерши уже надевали платья в горошек (справа, фото 2016 года) и синие блузы (слева, фото 2022 года). Фото: vk.com/hcsibir1962//vk.com/cheerleading_nsk

В Новосибирске болельщики восхитились голубыми платьями чирлидерш ХК «Сибирь», а СМИ назвали ее новой. Однако, как выяснил корреспондент КП-Новосибирск, девушки эту форму надевали. Эксперты рассказали, что речь идет о голубых платьях в горошек:

- По-моему, эти наряды у них уже не первый сезон. Нашел фото 2016 года, где они в голубых платьях в белый горошек. Но выглядят отлично!, - рассказал КП-Новосибирск хоккейный комментатор Дмитрий Ерыкалов.

Клуб ХК «Сибирь» не публиковал никаких сообщений о новой форме девушек. КП-Новосибирск направила запрос в пресс-службу для уточнения.

Также на матче выступали девушки из клуба поддержки ХК «Сибирь» в синих блузах и белых юбках.

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