ХК «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору» 2:0 по буллитам

Команда уступила в напряженной схватке по буллитам. Фoто: vk.com/hcsibir1962

Команда ХК «Сибирь» уступила «Трактору» из Челябинска победу по буллитам. Итоги матча опубликовали в группе клуба во«ВКонтакте».

В первом периоде матча счет открыл челябинский хоккеист Алексей Бывальцев, во втором периоде забил игрок «Трактора» Карпухин, следом игрок «Сибири» Тейлор Бек отыграл очко.

В третьем периоде нападающий «Сибири» Никита Шашков сравнял счет, и судья назначил овертайм. Обе команды не смогли поразить ворота противника и вышли в серию буллитов. Челябинский «Трактор» победил в ней со счетом 2:0 благодаря ударам петра Хохрякова и Темму Пулкиннена.

-Непростой выдался матч, проигрывали 0:2. Я благодарен болельщикам, что нас поддерживали, подгоняли вперёд. Благодарен пацанам, что верили, что мы можем вытащить игру. Забили хорошие голы, шли до конца. Прошедший матч с «Куньлунем» отнял у нас много сил, как физических, так и моральных, - объяснил поражение главный тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов в интервью клубу.

Болельщики поддержали команду:

- Хорошая игра, характер показали тоже хорошо. Но «Трактор» в индивидуальном мастерстве нас превосходит. Ничего страшного, ждём «Авангард», - написал болельщик.

- Моментов было много: и штанга, и перекладина, просто не повезло, - уверен зритель.

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