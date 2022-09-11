Мэрия Новосибирска подала многомиллионный иск к оператору рекламы

Мэрия обратилась в суд. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мэрия Новосибирска подала многомиллионный иск к оператору наружной рекламы ООО «Рекламные технологии». Об этом «РБК.Новосибирск» сообщили специалисты управления.

- «ООО «Рекламные технологии» самовольно использует для размещения своих рекламных конструкций земельные участки, право распоряжения, которыми принадлежит мэрии», — сообщили РБК Новосибирск в управлении художественного облика города мэрии города Новосибирска.

В муниципалитете отметили, что оператор не заключал необходимых договоров на установку и использование рекламных конструкций. Представители компании сообщили «РБК» что знают об иске и готовят позицию для представления в Арбитражном суде Новосибирской области.

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