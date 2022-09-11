Итоговая явка на выборы в Новосибирской области 11 сентября 2022 года: проголосовали более 38% избирателей

Проголосовали более 28 тысяч человек. Фото: Пресс-служба Избирательной комиссии Новосибирской области

Завершились выборы в Новыосибирской области 11 сентября 2022 года. Напомним, избирали двух депутатов в Законодательное собрание Новосибирской области. ГОлосовали жители Барабинского и Здвинского, Колыванского и Чулымского районов.

- По состоянию на 18.00 часов 11 сентября по одномандатному округу №4 явка составила 38,29%, проголосовали 16 813 избирателей, по округу № 10 – 25,33%, это 12 109 избирателей, - сообщили в избирательной комиссии Новосибирской области.- В 20:00 в Новосибирской области закрылись 196 участковых комиссий. Единый день голосования завершен.

Необходимость довыборов по двум округам возникла, потому что в апреле 2022 года депутат от округа №4 Здвинского и Барабинского районов Валерий Сичкарев лишился мандата. А депутат от округа №10 Колыванского и части Чулымского районов Олег Иванинский сложил полномочия год назад, так как был избран в Государственную думу РФ.

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