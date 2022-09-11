В Новосибирске магазин «H&M» закроется 22 сентября после месяца работы

Магазин объявил о закрытии. Фото: читатели "КП-Новосибирск"

В Новосибирске снова закрывается магазин сети «H&M»: такое бъявление появилось в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Информацию о том, что отдел перестанет работать, подтвердил администратор ТРЦ.

- В объявлении сказано о закрытии магазина 22 сентября, но если они не распродадут товар, то возможно, продолжат работу, - сообщила КП-Новосибирск администратор ТРЦ.

В марте 2022 года магазины европейской сети одежды H&M объявили о своем закрытии, однако в конце августа вновь открыли двери для покупателей в ТРЦ «Галерея Новосибирск» и ТРЦ «Аура».

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