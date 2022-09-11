В Краснозерском районе объявили траур по контрактнику, погибшему во время спецоперации

Траур по погибшему объявлен 12 сентября Фото: Евгений КУЦ

Власти объявили 12 сентября днем траура в Краснозерском районе по погибшему земляку - контрактнику Алексею Буслаеву. Об этом сообщила глава района Оксана Семенова на странице «ВКонтакте».

Алексей Буслаев родился в Краснозерском районе, в 2020 году был призван на срочную службу, после нее продолжил служить по контракту. Погиб во время специоперации на Донбассе.

12 сентября в Краснозерском районе будут приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия, в учреждениях культуры пройдут траурные митинги.

- Выражаю соболезнование маме, Татьяне Васильевне, родным и близким, друзьям Алексея Буслаева, - написала Оксана Семенова.

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