Жительница Новосибирска пожаловалась на «Детский мир» за повышение цен на 100 рублей на распродаже

Сибирячка возмутилась ценником. Фото: Элина Владимировна с сайта flamp.ru

В Новосибирске покупательница пожаловалась на ценники в магазине «Детский мир». Женщина выложила фото на сайn Flamp.ru, где разница между ценами на кофту для мальчиков до и после распродажи - 100 рублей. Причем на распродаже вещь, по словам покупательницы, стоила дороже.

- По отзыву со мной так никто и не связался, - написала пользователь Элина Владимировна.

В магазине объяснили это переоценкой товаров:

- Переоценка товара в магазине может происходить как в меньшую сторону, так и в большую, - написала в ответ на отзыв компания «Детский мир».

Юрист Инесса Рябинина прокомментировала ситуацию.

- Переклеенный ценник — это не нарушение прав потребителя, - пояснила КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

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