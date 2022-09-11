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Происшествия11 сентября 2022 10:49

Тройное ДТП спровоцировало пробку на Бердском шоссе в Новосибирске

К счастью, обошлось без пострадавших
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Столкновение спровоцировало затор

Столкновение спровоцировало затор

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске массовая авария на Бердском шоссе спровоцировало затор длинной более 300 метров. ДТП случилось недалеко от гипермаркета на Бердском шоссе, 2.

- Столкнулись Toyota Aqua, Kia Ceed и «ГАЗель», обошлось без пострадавших. Движение в сторону Бердска оказалось затруднено, - сообщили подписчики «АСТ-54».

На месте работали сотрудники ГИБДД, пользователи соцсетей предполагают — виноват автомобиль, который поворачивал с парковки.

- Давно пора там отбойник довести до железнодорожного переезда, - уверены пользователи соцсетей.

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