В Новосибирске водитель Subaru катал детей в открытом автолюке

Водителю грозит штраф Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске водитель кроссвера Subaru Forester прокатил детей в открытом автолюке. Очевидцы выложили фото в сообществе «АСТ-54» «ВКонтакте».

Как говорят очевидцы, водителя засняли на Бердском шоссе в районе Нижней Ельцовки. Эксперты уверены: водитель может получить штраф за такую поездку.

- Это прямое нарушает правила перевозки детей в машине: маленькие пассажиры должны быть пристегнуты. Представьте, что будет с детьми, если в кроссовер во время такой поездки врежется в другой автомобиль. На основании снятых фото ГИБДД может оштрафовать водителя, - сообщил КП-Новосибирск президент новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

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