Выборы в Новосибирской области 11 сентября 2022 года: явка превысила 34%

Явка превысила 34%. Фото: пресс-служба избирательной комиссии Новосибирской области

В Новосибирской области явка на выборы двух депутатов Законодательного собрания превысила 34%. Такой результат опубликовала избирательная комиссия Новосибирской области на 15:00 часов 11 сентября.

- По одномандатному округу №4 явка составила 34,67%, проголосовали 15 221 избиратель, по округу № 10 – 23,05%, это 11 019 избирателей, - сообщил избирком.

Напомним, 11 сентября в Единый день голосования в Новосибирской области проходят довыборы депутатов Законодательного собрания в двух округах. Эта необходимость возникла, потому что в апреле 2022 года депутат от округа №4 Здвинского и Барабинского районов Валерий Сичкарев лишился мандата. А депутат от округа №10 Колыванского и части Чулымского районов Олег Иванинский сложил полномочия год назад, так как был избран в Государственную думу РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Явка на довыборы в Законодательное собрание Новосибирской области превысила 24 %

Жители районов области выбирают двух депутатов (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber