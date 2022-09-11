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Общество11 сентября 2022 9:52

Выборы в Новосибирской области 11 сентября 2022 года: явка превысила 34%

Явка на выборы в Новосибирской области 11 сентября 2022 года превысила 34%
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Явка превысила 34%. Фото: пресс-служба избирательной комиссии Новосибирской области

Явка превысила 34%. Фото: пресс-служба избирательной комиссии Новосибирской области

В Новосибирской области явка на выборы двух депутатов Законодательного собрания превысила 34%. Такой результат опубликовала избирательная комиссия Новосибирской области на 15:00 часов 11 сентября.

- По одномандатному округу №4 явка составила 34,67%, проголосовали 15 221 избиратель, по округу № 10 – 23,05%, это 11 019 избирателей, - сообщил избирком.

Напомним, 11 сентября в Единый день голосования в Новосибирской области проходят довыборы депутатов Законодательного собрания в двух округах. Эта необходимость возникла, потому что в апреле 2022 года депутат от округа №4 Здвинского и Барабинского районов Валерий Сичкарев лишился мандата. А депутат от округа №10 Колыванского и части Чулымского районов Олег Иванинский сложил полномочия год назад, так как был избран в Государственную думу РФ.

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