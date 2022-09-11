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Происшествия11 сентября 2022 9:45

В Новосибирске фура сбила пенсинерку на перекрестке

Пожилая женщина переходила дорогу вне зоны перехода
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Женщина сама смогла дойти до "скорой"

Женщина сама смогла дойти до "скорой"

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске фура сбила пожилую женщину: ДТП случилось днем в воскресенье, 11 сентября, в районе перекрестка улиц Троллейная и Плахотного.

- Фура сбила пожилую женщину, которая пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. По словам нашего подписчика, женщина жива и с помощью врачей добралась до автомобиля скорой помощи, - сообщили в АСТ-54.

Насколько серьезные травмы получила пенсионерка во время столкновения, пока неясно. Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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