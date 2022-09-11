Бывшему чиновнику из Бердска Дубровскому выбили зуб на шоу «Дом-2»

Влад променял кресло чиновника на лобное место у костра. Фото: Администрация города Бердска Новосибирской области, скриншот телеканала «Ю»

Экс-чиновник из Бердска Владислав Дубровский повредил зуб, подравшись на проекте «Дом-2». Фотографии избитых участников опубликовали в группе «Дом-2 Новости» «ВКонтакте».

- Вот так нынче выглядит правая рука Антона Санникова Парень все еще страдает от последствий драки с Дубровским. Уже три операции было, - написали в группе.

Антон Санников оказался зачинщиком драки с бывшим чиновником из Бердска Владиславом Дубровским. По данным поклонников, Антон решил вступиться за девушку и ударил сибиряка со спины, тот дал сдачи. За Антона начал заступаться Иван Барзиков. В итоге оба участника драки попали в больницу с травмами.

- Антон исподтишка набросился на Дубровского, тот даже не ожидал и все из-за ревности, он выбил зубы Дубровскому и будет оплачивать лечение, пообещал на лобном, - написала поклонница «Дом-2».

Напомним, в феврале 2022 года 26-летний директор отдела по делам молодежи города Бердска Владислав Дубровский бросил работу и приехал на телепроект «Дом-2» покорять сердце местной красотки Яны Захаровой. В должности чиновника Владислав пробыл всего год, в проекте «Дом-2» снимается уже 7 месяцев.

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