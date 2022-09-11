Новосибирская ХК «Сибирь» всухую победила китайских хоккеистов «Куньлуня» в КХЛ

Лучшим игроком дня стал вратарь ХК "Сибирь". Фото: пресс-служба ХК "Сибирь"

Новосибирская ХК «Сибирь» победила китайский «Куньлунь Ред Стар»в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в ЛДС, сообщили в группе ХК «Сибирь» «ВКонтакте».

Игра завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу новосибирской команды. Нападающие Александр Шаров и Тревор Мерфи оформили дубли в ворота противника.

- «Куньлунь» — боевая команда. Они пытались сломать матч, они проигрывали. Это в их стиле. А то, что был инцидент, закусились немного. Ничего серьезного, рабочий момент, - сообщил главный тренер ХК "Сибирь" Алексей Мартемьянов.

Вратарь ХК «Сибирь» Антон Красоткин отразил 31 бросок в створ команды и стал лучшим игроком дня КХЛ. Болельщики команды ликуют:

- Антон Красоткин отдельный поклон за второй сухарь в сезоне, даже в трудной ситуации не дал себя пробить, - пишет сибиряк.

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