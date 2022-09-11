В Новосибирске спасатели вызволили 6-летнего мальчика, застрявшего между деревьев

Спасатели вызволили ногу ребенка. Фото: группа "Спасатели МАСС" "ВКонтакте"
В Новосибирске шестилетний ребенок зажал ногу между стволами деревьев возле цирка. Вызов спасателям МАСС поступил с улицы Челюскинцев 10 сентября.
- В 12:09 поступил вызов: у ребёнка застряла правая нога между стволами деревьев. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента нога мальчика была деблокирована, - сообщили в группе «Спасатели МАСС» «ВКонтакте».
Помощь врачей мальчику не потребовалась. Ребёнка передали родителям.
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