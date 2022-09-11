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Общество11 сентября 2022 5:33

В Новосибирске спасатели вызволили 6-летнего мальчика, застрявшего между деревьев

С помощью гидравлического инструмента ребёнка освободили
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Спасатели вызволили ногу ребенка. Фото: группа "Спасатели МАСС" "ВКонтакте"

Спасатели вызволили ногу ребенка. Фото: группа "Спасатели МАСС" "ВКонтакте"

В Новосибирске шестилетний ребенок зажал ногу между стволами деревьев возле цирка. Вызов спасателям МАСС поступил с улицы Челюскинцев 10 сентября.

- В 12:09 поступил вызов: у ребёнка застряла правая нога между стволами деревьев. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента нога мальчика была деблокирована, - сообщили в группе «Спасатели МАСС» «ВКонтакте».

Помощь врачей мальчику не потребовалась. Ребёнка передали родителям.

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