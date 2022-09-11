В Новосибирске спасатели вызволили 6-летнего мальчика, застрявшего между деревьев

Спасатели вызволили ногу ребенка. Фото: группа "Спасатели МАСС" "ВКонтакте"

В Новосибирске шестилетний ребенок зажал ногу между стволами деревьев возле цирка. Вызов спасателям МАСС поступил с улицы Челюскинцев 10 сентября.

- В 12:09 поступил вызов: у ребёнка застряла правая нога между стволами деревьев. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента нога мальчика была деблокирована, - сообщили в группе «Спасатели МАСС» «ВКонтакте».

Помощь врачей мальчику не потребовалась. Ребёнка передали родителям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber