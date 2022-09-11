Явка на довыборы в Законодательное собрание Новосибирской области превысила 24 %

В Новосибирской области начались довыборы двух депутатов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области начался единый день голосования на довыборы в Законодательное собрание. Промежуточные итоги голосования сообщила избирательная комиссия региона.

- По состоянию на 10.00 часов 11 сентября по одномандатному округу №4 явка составила 24,59%, проголосовал 10 791 избиратель. По округу № 10 явка составила 17,59% , проголосовали 8 407 избирателей, - уточнили в избиркоме Новосибирской области.

Жители Здвинского и Барабинского районов входят в избирательный округ №4. В апреле 2022 года депутат от округа Валерий Сичкарев лишился мандата после приговора суда о мошенничестве.

В избирательный округ №10 входят Коченевский район и часть Чулымского района. Депутат от округа Олег Иванинский сложил полномочия год назад, так как был избран в Государственную думу РФ.

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