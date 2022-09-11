В Новосибирске альфонс получил два года за кражу с кредитной карты

Ухажер обманул женщину Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске 29-летний альфонс получил реальный срок за кражу денег у своей сожительницы. Преступление случилось вечером 26 декабря 2021 года в городе Бердске.

Пара познакомилась в Бердске в ноябре 2021 года и стала встречаться. В декабре прошлого года подсудимый сломал ногу и переехал жить к потерпевшей. 29-летний мужчина попросил подругу оформить на себя банковскую карту из-за травмы, та помогла. Затем он установил онлайн-приложение и увидел, что у сожительницы есть кредитная карта с 70 тысячами рублей.

- Потерпевшая рассказала, что в середине декабря оформила банковскую карту для ухажера, который не работал. Тот стал часто просить у нее телефон, чтобы поиграть. На три дня уехал на Алтай и сказал, что родственники перечислят ему деньги. А 30 декабря сказал, что дядя якобы вернул ему долг, и дал ей банковскую карту. Он предложил девушке сходить и купить себе что-то в подарок, - рассказала КП- Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Обрадовавшись, женщина пошла в магазин бытовой техники и купила себе микроволновку, блендер и машинку для стрижки, потратив более 8 тысяч рублей. Однако 14 января 2022 года ей позвонил сотрудник банка и сообщил о долге по взносу за ипотеку. Женщина стала изучать выписки и поняла, что с ее кредитной карты кто-то похитил десятки тысяч рублей.

- Она думала и верила, что ухажер получает деньги от родственников, и он тратит не ее, а свои денежные средства. Ей был причинен ущерб на сумму более 58 тысяч рублей, значительный — так как она платит ежемесячно 20 тысяч рублей по ипотеке. Но исковых требований к сожителю она не заявила, - сообщила прокурор Екатерина Махова.

В полиции возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба с банковского счета. Подсудимый написал явку с повинной и признал вину. Он родился в Искитимском районе, проживал в Бердске, является отцом 2-х летнего ребенка. Ранее сибиряк был судим за повторное вождение в нетрезвом виде и получил 1 год и 4 месяца условно с лишением водительских прав на 3 года.

Новосибирский областной суд назначил альфонсу 2 года и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима с лишением водительских прав на 2 года 4 месяца и 13 дней с учетом не отбытого наказания по условному приговору. Приговор вступил в законную силу.

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