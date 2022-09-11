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Общество11 сентября 2022 3:18

Дожди и похолодание до + 2 градусов ожидаются в Новосибирской области с 12 сентября

Синоптики обещают понижение температуры в начале недели
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
В Новосибирск придут дожди

В Новосибирск придут дожди

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирскую область придут дожди и похолодание до +2 градусов в начале недели. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре:

- Днем +10...+15 градусов, ночью +8...+13 градусов. По Северо-западу области ночью похолодание +2...+7 градусов. Кратковременные, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, ночью 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Днем 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с, - сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

В Новосибирске днем +10...+13 градусов, ночью +8...+10 градусов. Днем кратковременный дождь, местами гроза.

«Яндекс. Погода» обещает днем +8...+9 градусов, ночью +3...+7 градусов. Днем небольшой дождь,ночью без осадков.

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