В Новосибирске девушка сбила пешехода около центрального рынка

Пешеход ударился о лобовое стекло. Фото: сообщество "Инцидент-Новосибирск" "ВКонтакте"

В Новосибирске девушка на «Шевроле» сбила пешехода возле кафе на Центральном рынке. Инцидент произошел утром 10 сентября на улице Крылова.

- Вчера около 6 часов утра сбили пешехода.За рулём автомобиля находилась девушка. Пешехода увезли на автомобиле реанимации «скорой помощи», - сообщила подписчица паблика «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидцев, нетрезвый пешеход переходил дорогу в неположенном месте, а девушка за рулем пыталась избежать столкновения. На месте работал экипаж ГИБДД.

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