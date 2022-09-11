Погода в Новосибирске на 11 сентября 2022 года: будет тепло, но облачно

Погода в Новосибирске на 11 сентября 2022 года обещает быть теплой, но облачной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Новосибирске на 11 сентября 2022 года обещает быть теплой, но облачной. По прогнозам синоптиков температура воздуха может подняться до +22 градусов.

— В воскресенье, 11 сентября, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем достигнет +7…+9 градусов, днем — +20…+22 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет дуть со средней скоростью 6-11 метров в секунду.

Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс. Погода. Они обещают новосибирцам тепло до +19 градусов и дождь ночью.

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