Погода в Новосибирске на 11 сентября 2022 года: будет тепло, но облачно

Погода в Новосибирске на 11 сентября 2022 года обещает быть теплой, но облачной.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Погода в Новосибирске на 11 сентября 2022 года обещает быть теплой, но облачной. По прогнозам синоптиков температура воздуха может подняться до +22 градусов.
— В воскресенье, 11 сентября, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем достигнет +7…+9 градусов, днем — +20…+22 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет дуть со средней скоростью 6-11 метров в секунду.
Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс. Погода. Они обещают новосибирцам тепло до +19 градусов и дождь ночью.
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