В Кольцово живодер выбросил котенка в подземный мусорный бак глубиной 2, 5 метра. Фото: предоставлено Евгением Кочкиным

В Кольцово живодер выбросил котенка в подземный мусорный бак глубиной 2, 5 метра. ЧП случилось в субботу, 10 сентября.

— Женщина проходила мимо и услышала писк из контейнера. Прислушалась, поняла, что кто-то выбросил туда котенка. Его к тому времени уже сверху засыпали мусором. Попыталась сама его достать, но не вышло — контейнер очень глубокий, а внизу еще и залит водой, — рассказал КП-Новосибирск Евгений Кочкин. — Я приехал на место, прицепился тросом к машине и полез в этот контейнер. До последнего пытался котенка достать, перерыл все, но, к сожалению, не успел…

На помощь новосибирцу собралось много местных жителей. Но, увы, спасти малыша не удалось даже общими усилиями.

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