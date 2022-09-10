«Кроет матом, хватает за руки»: новосибирцы пожаловались на няню-тирана в детском саду

Родители жалуются на нянечку, грубо обращающуюся с детьми в саду. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительница Первомайского района Новосибирска Ирина пожаловалась на нянечку в детском саду, куда ходит ее сын. По словам женщины, на нее давно уже жалуются родители других детей: рассказывают, что няня ругается на детей матом и может грубо схватить их за руки.

— Другие родители уже жаловались на то, что она кричит матом на детей и может дернуть за руку. Был случай в том году, когда она за руку буквально выкинула девочку из туалета в группу, так как та ей мешала. Родители составили жалобу, но ее не уволили, а отправили на больничный, и потом поставили на вахту, — рассказала Ирина КП-Новосибирск. — В другой группе она собирала вещи детей и кидала их. Так же на группе детей с ограниченными возможностями ругалась на них и унижала словесно.

Сейчас с вахты нянечку перевели в группу, куда ходит сын Ирины, которому 2, 6 года. Сибирячка опасается, что начнется повторение инцидентов, которые были с другими детьми.

— Мой сын еще маленький, он не разговаривает. В его группе вообще еще никто не разговаривает. То есть, в случае чего, он даже не сможет рассказать, что что-то случилось. Я нашла других родителей, чьи дети пострадали от этой воспитательницы, мы будем требовать у заведующей ее уволить. Если нужно, составим все вместе петицию.

КП-Новосибирск выясняет подробности этой истории.

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