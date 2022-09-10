Соседка поделилась подробностями состояния избитого неизвестными в Новосибирске инвалида

Стало известно, как себя чувствует избитый неизвестными инвалид из Новоибирска. Фото: стоп-кадр из видео Анастасии

Стало известно, как себя чувствует избитый неизвестными инвалид Иван Ковалев. О состоянии сибиряка в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» рассказала его соседка Анастасия Вагнер.

Напомним, инцидент произошел 5 сентября. 36-летний мужчина, имеющий особенности развития, возвращался с работы на велосипеде. Около круглосуточного киоска на пересечении улиц Бердышева и Печатников на него напали неизвестные.

Отморозки стащили инвалида с велосипеда и начали избивать. Прохожий помог Ивану добраться до дома, так как идти самостоятельно он не мог. Ковалев получил закрытое повреждение капсульно-связочного аппарата правого коленного сустава.

Анастасия поблагодарила всех, кто переживал за Ивана.

− Ванюше купили корсет, у него не перелом, но образовалась трещина. Теперь все молимся, чтобы не было осложнений, это очень нехорошая травма с непредсказуемыми последствиями, − написала соседка пострадавшего.

Девушка добавила, что единственным развлечением новосибирца было хождение на работу. Там он общался и проходил социализацию. А сейчас Ивану приходится сидеть дома. Врачи посоветовали мужчине как можно меньше нагружать ногу.

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