На Бердских скалах под Новосибирском случился пожар

На Бердских скалах в Искитимском районе произошел пожар. Фото: АСТ-54

На Бердских скалах в Искитимском районе произошел пожар. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

ЧП произошло в субботу, 10 сентября.

Судя по видео, там загорелась экологическая тропа «Зверобой». Площадь пожара неизвестна.

В комментариях пользователи Сети предположили, что причиной стало несоблюдение пожарной безопасности.

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