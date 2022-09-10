На Бердских скалах под Новосибирском случился пожар

На Бердских скалах в Искитимском районе произошел пожар. Фото: АСТ-54
На Бердских скалах в Искитимском районе произошел пожар. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».
ЧП произошло в субботу, 10 сентября.
Судя по видео, там загорелась экологическая тропа «Зверобой». Площадь пожара неизвестна.
В комментариях пользователи Сети предположили, что причиной стало несоблюдение пожарной безопасности.
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