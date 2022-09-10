В Новосибирской области столкнулись иномарка и автомобиль «Почты России»

Иномарка столкнулась с почтовым автомобилем. Фото: "АСТ-54"

В Мошковском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием иномарки и автомобиля «Почты России». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы вечером в субботу, 10 сентября.

— В ДТП скончался один из водителей, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

Очевидцы сообщают, что погиб один из водителей. Фото: "АСТ-54"

В областном ГИБДД произошедшее пока не прокомментировали. На кадрах с места аварии видно, что обе машины съехали с дороги. Почтовый автомобиль перевернулся на крышу, а иномарка — набок. Обе машины получили серьезные повреждения.

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