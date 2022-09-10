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Общество10 сентября 2022 13:48

В новосибирском аэропорту Толмачево завершили установку фасадной вывески

Надпись подсвечивается в темное время суток
Анастасия ХРОМЫХ
В аэропорту Толмачево установили фасадную вывеску. Фото: предоставлено Алексеем

В аэропорту Толмачево установили фасадную вывеску. Фото: предоставлено Алексеем

В аэропорту Толмачево установили фасадную вывеску. Фото в группе «АСТ-54» опубликовал новосибирец Алексей.

Еще пару дней назад вывеска была не готова. Строители начали монтировать буквы с конца, поэтому вместо привычной всем надписи получился «Аэропорт рышкина». Это рассмешило местных жителей.

Сейчас же все встало на свои места. На снимке можно увидеть, что вывеска подсвечивается в темное время суток.

− Скоро будет другая вывеска готова – «Новосибирск». Со стороны летнего поля, − поделился с КП-Новосибирск Алексей.

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