В новосибирском аэропорту Толмачево завершили установку фасадной вывески

В аэропорту Толмачево установили фасадную вывеску. Фото: предоставлено Алексеем
В аэропорту Толмачево установили фасадную вывеску. Фото в группе «АСТ-54» опубликовал новосибирец Алексей.
Еще пару дней назад вывеска была не готова. Строители начали монтировать буквы с конца, поэтому вместо привычной всем надписи получился «Аэропорт рышкина». Это рассмешило местных жителей.
Сейчас же все встало на свои места. На снимке можно увидеть, что вывеска подсвечивается в темное время суток.
− Скоро будет другая вывеска готова – «Новосибирск». Со стороны летнего поля, − поделился с КП-Новосибирск Алексей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер