В новосибирском аэропорту Толмачево завершили установку фасадной вывески

В аэропорту Толмачево установили фасадную вывеску. Фото: предоставлено Алексеем

В аэропорту Толмачево установили фасадную вывеску. Фото в группе «АСТ-54» опубликовал новосибирец Алексей.

Еще пару дней назад вывеска была не готова. Строители начали монтировать буквы с конца, поэтому вместо привычной всем надписи получился «Аэропорт рышкина». Это рассмешило местных жителей.

Сейчас же все встало на свои места. На снимке можно увидеть, что вывеска подсвечивается в темное время суток.

− Скоро будет другая вывеска готова – «Новосибирск». Со стороны летнего поля, − поделился с КП-Новосибирск Алексей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber