В Новосибирске две сестры спасли пенсионера с пробитой головой на дороге

В Новосибирске две сестры спасли пенсионера с пробитой головой. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске две сестры спасли пенсионера с пробитой головой. Девушки заметили его на дороге поздно вечером 9 сентября.

— Мы ехали с сестрой, увидели, что на обочине стоит две машины. Думали, что там сбили кого-то, видно было, что лежал мужчина на дороге. В итоге, как оказалось потом, это был 62-летний пенсионер. Он шел из больницы со свежей повязкой на голове, ему стало плохо, и он упал. Мы позвонили в скорую, но там нам сказали, что свободных машин нет и нужно будет ждать, — рассказала КП-Новосибирск одна из сестер по имени Нелли.

Девушки прождали вместе с мужчиной час, когда увидели ехавшую по встречной полосе мимо них машину скорой. Одна из сибирячек выбежала на дорогу, чтобы остановить ее. Несмотря на то, что в авто уже был больной, медики согласились оказать ему первую помощь и довезти до больницы, где ему наложили шов.

— Из этой больницы мы его уже отправили домой не пешком, а на такси, — добавила сибирячка.

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