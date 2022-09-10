В Новосибирске открыли мурал в память о погибшем на Украине военном

В Новосибирске официально открыли мурал в память о погибшем на Украине военном Иване Романове. Фото: kprfnsk.ru
В Новосибирске официально открыли мурал в память о погибшем на Украине военном Иване Романове. Он появился на стене дома по адресу Большевистская, 48.
— У нас выбрано несколько мест для размещения муралов. Конкретно этот посвящен погибшему герою, нашему защитнику. Выпускнику нашего высшего военного командного училища в Академгородке, — рассказал ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Сама идея увековечить память героя пришла его сослуживцам, а воплотить ее в жизнь взялись авторы проекта «Герои с нашего двора».
Иван Романов — гвардии капитан войск специального назначения и кавалер двух орденов мужества. Военнослужащий погиб в ходе спецоперации на Украине 24 апреля 2022 года, спасая своего сослуживца.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в школе № 24 открыли мемориальную доску погибшему на Украине ефрейтору Камилю Хабибназарову.
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