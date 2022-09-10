В Кировском районе Новосибирска столкнулись иномарка и мотоцикл

В Новосибирске столкнулись машина марки «Киа Рио» и мотоцикл «Сузуки». Фото: Госавтоинспекция НСО

В субботу, 10 сентября, в Новосибирске произошло ДТП с участием иномарки и мотоцикла. Об этом рассказали в Госавтоинспекции НСО.

Столкнулись машина марки «Киа Рио» и мотоцикл «Сузуки». Авария произошла в 15:05 на территории Кировского района.

− Водитель авто двигался по улице Мира. При развороте у дома №107 по улице Ватутина он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом, − сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП пострадал водитель «Сузуки». Его увезли в больницу.

На месте работает экипаж ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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