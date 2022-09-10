В Новосибирске неизвестный разгуливает по улице с ножом и режет колеса авто

В Новосибирске неизвестный молодой человек порезал колеса нескольких автомобилей. Фото: АСТ-54

В Новосибирске неизвестный молодой человек порезал колеса нескольких автомобилей. Об этом в группе «АСТ-54» рассказал хозяин одной из машин, пострадавшей от рук хулигана.

По словам мужчины, парень промышляет во дворе по адресу Толстого, 3.

− Пострадало четыре машины. Он ходит с ножом в руках, когда вокруг бегают дети. Кто знает, что у него на уме, − отметил сибиряк.

Неизвестный попал на записи с камер видеонаблюдения. Судя по видео, парень был одет в черный спортивный костюм. У него короткая стрижка и темные волосы.

Автор публикации сообщил, что заявление в полицию уже написано.

− Если вдруг кто-то узнал этого молодого человека, прошу сообщить в полицию, − написал новосибирец.

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