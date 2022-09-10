Новосибирск сковали пробки из-за полумарафона Раевича

Новосибирск сковали нестандартные для выходного дня пробки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером в субботу, 10 сентября, Новосибирск сковали нестандартные для выходного дня пробки. Причина этого, вероятно, в проведении в городе полумарафона Раевича и парада студенчества, ради которых до десяти часов вечера перекрыли центр города.

По данным портала Яндекс.Карты, сейчас общая загруженность дорог в Новосибирске составляет 4 балла. Ощутимее пробки, конечно, на правом берегу. Так, заторы сковали такие улицы как Большевистская, Восход, часть улицы Кирова, Фабричная, Гурьевская, Военная, Вокзальная магистраль, проспект Димитрова, Нарымского, Гоголя, часть Красного проспекта, Дуси Ковальчук, Кропоткина и Богдана Хмельницкого.

Общая загруженность дорог в Новосибирске составляет 4 балла.

Но и на левом берегу без пробок не обошлось. Так, проехать тяжело по улицам Станционная, Ватутина, Блюхера, Немировича-Данченко, Покрышкина, проспект Карла Маркса и Станиславского.

По Октябрьскому, Димитровскому и Бугринскому мосту проезд свободен.

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